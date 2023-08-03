拜登政府有意鬆綁以人權為理由對中國大陸的制裁，以交換中共當局合作控制芬太尼流入美國，但金映玉等共和黨籍國會議員揚言阻擋拜登。前立委蔡正元2日在《頭條開講》節目指出，芬太尼介於藥品、被濫用成毒品，要轉賣好幾手才到美國，還要經過墨西哥跟美國的地下工廠加工，從中國大陸出境的只能算是原料而已。美國自己歧視非裔、拉丁裔問題一堆，喊人權都是政治動作而已，真要拿掉制裁，就拿掉對科技的制裁。

「取消制裁不需要美國國會同意！要談判交換什麼芬太尼也不需要美國國會同意！」蔡正元表示，而且這幾個議員都是共和黨的，他可能想說，等我們川普當選之後，我們再來弄！所以這個是一個黨派之爭，而且這幾個是非常有名的反中人士，其中一個姓金的韓裔眾議員，當初跟華裔的對手競選，竟然把對手扣紅帽子，說是習近平的走狗，但對方根本是一個親近台灣的人，用這麼卑鄙的手段，才以些微的差距勝選。

蔡正元直言，我們就問一個問題：美國有什麼東西不能賣的？人權不能賣嗎？如果要執行人權，那第一個不是應該針對沙烏地阿拉伯嗎？他敢嗎？他不敢！他的人權是說，當你是對他的國家利益有影響，對他的影響力有威脅，他就會拿出來指控你的人權。可是要拿鏡子出來照一照，你美國的人權盡善盡美嗎？美國人權有60分嗎？問問黑人，可能不以為然！問問拉丁美洲裔的，可能也不覺得是這樣子？

蔡正元質疑，對於這樣一個窘境，他們說要把人權制裁拿掉，那科技理由的制裁要不要拿掉？大陸怎麼會關心你用人權理由制裁？企業已經被這樣制裁好幾年了吧？快十年了吧？他不會在乎，什麼新疆問題、香港問題，你不是還制裁香港特首嗎？APEC要開了，你看敢不敢不讓他去？

「美國這幾個眾議員，當然就順便敲敲邊鼓、博博版面嘛！」蔡正元表示，共和黨不找理由擋一擋民主黨的策略也不行，「我是認為這樣，要解除制裁就解除制裁，不要找理由啦！」

蔡正元指出，以目前來講，不太可能會找項目來開放。芬太尼如果真的是一種毒品，中國大陸也有義務參與做嚴格的管制，可是問題是，它就是介於藥品，然後被濫用成毒品，然後它賣經過好幾手，轉到了你美國去的時候，而且不是中國大陸出來就可以變成毒品來吸食，是經過墨西哥加工，經過美國的地下工廠加工，「中國大陸只是生產原料而已！」

美國警方日前表示，有1個9個月大男嬰在佛羅里達州死亡，原因竟是因為他17歲的媽媽將他的奶粉混入芬太尼（Fentanyl），芬太尼作為強效類鴉片止痛劑，經常被當成原料混入古柯鹼、海洛因等毒品，使用者經常在不知情狀態下使用過量用量、引發副作用死亡。

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