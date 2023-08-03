卡努颱風暴風圈掃過北部，北北基、宜蘭宣布3日停班停課，而原先稱會與北北基同步的桃園宣布正常上班上課，引起民怨。就有網友直言，龜山區離林口僅一座橋之遙，如今卻是兩個世界，成為最大輸家，引起討論。

就有網友在PTT八卦版討論這次颱風假，直言「最X的是龜山區的吧」，他表示龜山跟林口、鶯歌、新莊都只隔了一條路，尤其是長庚、國體大和華亞科技園區的上班族，平常都被當林口人，這次颱風假卻沒份，龜山人是不是最大輸家？

鄉民也熱烈討論：「我華亞的，現在超不爽」、「迴龍最幹吧，一半桃園一半新莊，隔一條街就新莊」、「論門牌的重要性」、「這下龜山人不能再假裝自己是林口人了」、「假林口人原形畢露」、「龜山仔沒得蹭林口了」、「隔一座橋兩個世界啊」、「有沒有龜山人現在在想什麼的八卦？」、「我對面放假，我沒放啦，氣死」、「隔條高速公路了不起哦」、「群裡林口人揪打牌吃飯，龜山人只能乾瞪眼XD」。

但也有人指出，在龜山上班的，很多都是雙北人，所以實質上根本沒差：「龜山一堆新北來上班的，假照放啊」、「華亞科有的公司也自主放假了」、「住龜山很多都進雙北上班，沒差吧」。