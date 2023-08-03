擁有178萬粉絲的正妹實況主「瑀熙」，近來轉戰Youtube，也時常在社群平台分享生活瑣事，最近她因為家裡修冷氣，找上洗冷氣的師傅跟原廠，一前一後共狂噴近3萬，還因此喪失保固權益，損失相當慘重。

瑀熙表示兩星期前，房間的冷氣越來越不涼，原以為是沒洗冷氣造成阻塞，請專門洗冷氣的師傅協助，檢查後，師傅解釋是冷媒管破裂，導致冷媒外露，並進行報價，她也並未想太多，便一口答應，結果冷氣依然不涼，向師傅反應，對方則解釋剛剛才發現感溫器也出現故障，到這裡，洗冷氣加兩條冷媒管已付了16500元。

最後她只好打電話給原廠預約，等了一個禮拜，期間只好睡在客廳，後來原廠查看了冷氣狀況，表示冷氣可以修，但冷媒管被其他廠商換過，不符保固條件，整個處理下來要8300元，她也點頭答應，才總算修好冷氣，卻已付了快3萬元。瑀熙很懊惱荷包的損失，坦言：「其實一開始直接叫原廠，都不會有這些額外的衍生費用」，並自嘲：「我真的世上最笨。」

對此，網友們很心疼她的遭遇，驚呼：「3萬多都能換一台新的冷氣了」、「早知如此妳可以直接換一台新的冷氣了」、「其實還是等原廠的好，比較沒有太多問題」，也有內行網友分享正確作法：「保固內一定要找原廠，現在大多是全機三年，壓縮機十年」，瑀熙則回覆天氣太熱，一想到原廠要等一個禮拜便作罷，未料釀成如此局面，也是無可奈何。