穿越歷史的東方列車。（私享旅遊提供）

透過經典的午夜藍車廂，3674 酒吧車廂是東方快車上與同行旅人交流的最佳社交場所，完美復刻19世紀古董車廂。（私享旅遊提供）

「亞洲東方快車」 按著季節走訪城市文化或戶外野性探索。（私享旅遊提供）

在《不可能的任務：致命清算第一章》中，湯姆克魯斯在東方快車的車頂上進行一場驚心動魄的打鬥，正如年過60的阿湯哥一樣，東方快車透過最新的電影告訴世人：它依然是經典列車中的指標。

建築名家Maxime d’Angeac今年初為經典懷舊的東方快車巧手改裝Venice Simplon-Orient-Express，翻玩「移動式骨董」，另一傳奇列車不僅讓大理石浴室登上火車， 車廂內還可白天黑夜變為不同空間面貌，再次開啟奢華火車旅遊風潮。

國際奢華旅遊聯盟Virtuoso會員的私享旅遊Curators of Travel 執行長陳泓佐表示，談奢華火車旅遊，就得從1883年啟程的東方快車談起。

這列從巴黎出發，經過法國、德國、奧地利、匈 牙利，最後抵達土耳其的君士坦丁堡(即現在的伊斯坦堡)，正是19世紀歐洲貴族和富商們奢華旅遊的經典象徵。獨立車廂、專屬服務員，星級美酒佳餚相伴，前往神秘的「東方」，造就東方快車成為激情的異國旅行或豪華旅遊的同義詞。

陳泓佐說，讓東方快車聲名大噪的，非阿嘉莎·克莉絲蒂所寫的《東方快車謀殺案》小說莫屬。時至今日，仍會被改編成各式影視作品。

今年將積極擴大歐洲服務版圖，節慶季啟程，旅客可重新探索歐陸迷人的都市魅力。透過經典的午夜藍車廂、穿梭於歐洲最美的冬日雪景中，帶領品味玩家前往佛羅倫斯、 巴黎、威尼 斯和維也納等地。

每到一地，旅客都可暢遊充滿節日氣氛的市集和多彩的在地慶典傳統中，遊覽之後，再次登上瑰麗的骨董車廂，繼續風尚旅程。Venice Simplon-Orient- Express A Belmond Train Europe 一晚旅程價格約12萬台幣起。

亞洲東方快車豪華列車 (Eastern ＆ Oriental Express A Belmond Train Southeast Asia) 則於2024年2月重磅回歸，路線和車廂都有嶄新面貌，帶領玩家探索不一樣的南洋風情。

這列由15節深綠色車廂組成的經典列車，將從新加坡兀蘭站出發，途徑檳城、蘭卡威等人氣勝地，同時將首次駛入塔曼尼加拉國家公園，再返回獅城，全程將是匯聚文化、美食、建築與藝術的迷人之旅。

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