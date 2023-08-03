韓系實力團Highlight全才成員梁耀燮，將以個人之姿於9月24日晚間六點於「TICC台北國際會議中心」舉辦見面會。

自今年初以Highlight全團之姿於台北舉辦運動會後，所有「Light」便心心念念，期待能再次見到成員，這個許願池確定成真！梁耀燮開心宣布，將帶著精采演出內容，在中秋前夕搶先與大家開心團圓。

親切寵粉出名，梁耀燮自6月13日開通個人YouTube頻道「@seopway105」，第一支影片便上傳個人演唱會D-3 vlog，公開幕後準備演唱會的點滴過程，讓粉絲一探他私下最真誠的模樣。梁耀燮說：「很想念大家，你們對Highlight的支持總是沒少過，好希望能馬上把最精彩的舞台跟你們分享，到時請務必多多指教！」

臉蛋零死角，能唱、能跳、能演又能可愛搞笑，梁耀燮的多才多藝，讓他被訂為「全才型藝人」，聽到這樣的盛讚，梁耀燮謙虛表示，一切都要歸功於家人、Highlight與工作團隊的支持，讓他成長的每一步都走得踏實。活動詳情可上「TheArtistudio得藝室策劃」官方FB。