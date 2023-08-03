原定2021年舉辦，因為新冠肺炎疫情延到2023年進行的成都世大運，中華健兒每天努力在競技場拚搏，2日羽球混合團體一日兩戰告捷，完成2連霸，金牌戰尤其全場不但要抵擋大陸隊選手攻勢，也要面臨場邊地主觀眾一面倒替大陸隊加油的聲音，賽後中華隊雙打女將李佳馨感性表示，這面金牌是大家一起得來的。

成都世大運羽球混團金牌戰，中華隊第1點混雙李佳馨和葉宏蔚未能拔得頭籌，所幸第2點男單林俊易奪勝要回1點，第3點女單許玟琪不敵世界第9韓悦，第4點男雙葉宏蔚與李芳至再扳平，讓勝負留到第5點女雙決定，這次李佳馨和男雙葉宏蔚一樣「雪恥」未能搶下首點的遺憾，與女雙搭擋鄧淳薰搶下重要的勝利，幫助中華代表團拿到本屆世大運第2金，也是歷屆參賽羽球項目第8金，由於上屆2019拿坡里世大運未舉辦羽球，本屆也算是完成羽球混團2連霸。

賽後李佳馨表示：「因為我第1點混雙輸，我心想怎麼發揮成這樣，也有一點洩氣。但謝謝俊易還有男雙他們沒有放棄繼續拚，我和淳薰上場時也謝謝教練跟啦啦隊對我們都不放棄，努力為我們加油，一起對抗全場大陸加油團，這面金牌是大家一起得來的。」

鄧淳薰笑說：「剛下場還蠻緊張的，但感覺對手比我還要緊張，我把氣勢打出來，把不怕球的態度打出來，應該表現得還算不錯！」

金牌戰中也為中華隊貢獻1點勝利的林俊易，是第一次參加世大運，認為連霸有完成里程碑的感覺，很謝謝教練在選手身體不舒服時有規劃一些戰術，讓他在好的狀態時就可以好好打球。

總教練廖偉喆則說：「來到成都世大運前，好幾位選手都為了巴黎奧運積分連續在國際賽拚戰，教練團3位教練每天晚上在都思考要怎麼作戰，跟球員溝通後，相信擬定的策略得到蠻好的效果，大家共同努力，在很緊張的狀況都發揮得很好。」

羽球項目大會3日休兵1天後，4日開始各單項個人賽，中華世大運羽球隊仍有機會爭取更多獎牌。

中華世大運羽球隊在混合團體摘金，完成2連霸。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）