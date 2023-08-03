路透社報導，五角大廈發言人在聲明中指出，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）與中國外交部美大司司長楊濤討論了美中防衛關係，以及區域安全議題。

五角大廈發言人也提及：「助理部長也強調，本部將繼續致力維持美國和中華人民共和國間的開放軍事交流管道。」

根據先前報導，楊濤也在華盛頓與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）舉行工作磋商。（譯者：陳正健）1120803