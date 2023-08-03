跨國團隊利用電腦斷層影像與現代科技，為1950年在捷克出土的一只女性顱骨重建相貌。

1950年在中歐捷克共和國出土的一只距今4萬5000年前現代人類遺骨，在一組跨國團隊的努力之下，終於在今年以數位手法大致重建了她的容貌，栩栩如生。

綜合美國《紐約郵報》、科技新聞網站Live Science與Interesting Engineering報導，這具古人遺骸由研究人員取名為Zlatý kůň（捷克文，意為「金色馬匹」），1950年由考古學家在捷克一處墓穴發現。在經過基因定序的現代人類（modern human）遺骨之中，「金馬」所處的年代距今最為久遠。頭骨發現之初裂成兩半，研究人員原本推測屬於兩個不同的個體，幾十年後經過基因定序得出結論，頭骨屬於一名生活在大約4萬5000年前的女性，但基因序能提供有關容貌的資訊很少。她的長相如何，直到最近終於有了進展，這項跨國合作成果今年7月18日於網路發表。

This is the approximate face of the 'first modern woman' in #Eurasia, who walked the Earth 45,000 years ago! Scientists conducted genome sequencing on the #ancient skull of 'Zlatý kůň' found in the Czech Republic.https://t.co/2nyoqGFzsf — Ancient Origins (@ancientorigins) August 2, 2023

「金馬」的9片顱骨由位於布拉格的捷克國立博物館人類學部門保管，上述執行臉部重建實驗的科學家在並未取得顱骨的情況下，使用2018年電腦斷層攝影掃描資料，參考當今男女各1人的電腦斷層掃描資料，著手進行重建工作。

跨國團隊以數位技術恢復了「金馬」的顱部，呈現她生前大致容貌：淺棕色皮膚，褐色眼珠，深色捲髮，臉部線條鮮明，五官比例較寬。

World’s Earliest Genomic Sequenced Woman ‘Zlatý Kůň’ Has Her Face Reconstructed!https://t.co/gLSWmTX068 — ANGELICA I LOVE YOU (@ANGELICAILOVEYO) August 2, 2023

The 3D Digital Facial Zoom of Zlatý kůň 1 (45,000 AP)https://t.co/DcZvnnipcZ



As the authors did not have direct access to Zlatý kůň 1 fossil, they opted to reconstruct the structure using scientific publications with the necessary spatial data as a basis. pic.twitter.com/0zUEvYdwwB — MU-Peter Shimon 🀄 (@MU_Peter) August 1, 2023

研究報告指出，「金馬」顱骨左半臉缺了一大部分，短少一部份鼻骨、一部分上顎骨、左眼眶骨、前額骨左半部。報告第一作者、巴西3D設計師莫瑞斯表示，她死後頭部曾遭動物啃咬，「可能是一匹狼或一隻鬣狗，這在當時都是已存在的動物」。

莫瑞斯說，顱骨面部骨骼強壯，尤其下顎骨，不難理解何以最初發現顱骨的考古學家推測這是男性遺骸；顱骨好幾項特徵與當今男性相容，包括下巴。DNA顯示她具有約3%尼安德塔人（Neanderthal）血統，「強壯的下巴」結構與尼人更為相容。她的腦室容量比資料庫裡其他現代人類來得大，可能屬於與尼人交配的早期現代人類族群。

在捷克出土的這只女性顱骨缺了好些部位，科學家利用現代科技重建其容貌。

莫瑞斯指出，由於缺乏容貌相關資料，研究團隊只能以推測方式尋找「金馬」可能的膚色、髮色與瞳孔顏色。臉部的基礎打好之後，由此生成更多更為客觀、科學的圖像，起初臉龐是灰階無色彩、雙眼閉著而且沒有頭髮；後來，團隊創造出一張根據推測而來的「彩色版」、睜眼且有毛髮的臉孔。

莫瑞斯與其團隊先前也曾以3D技術重建了埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）的臉孔，今年5月吸引多家外媒報導。

先前廣泛研究「金馬」但未參與本次容貌重建的德國杜賓根大學（Tübingen University）考古學家波斯特（Cosimo Posth）認為，「金馬」謎團依舊重重，形態學資料或可提供有關頭顱、臉部形狀的合理概念，但無法呈現精確的軟組織樣貌。