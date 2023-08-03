中國陝西一名女子日前下班回家時，發現自己的母親遭人殺死，隨後現場員警便要求她離開命案現場。沒想到她才剛離開家門，10分鐘後就遭到埋伏在一旁的兇手殺害，事後她的哥哥控訴，警方明知道兇手是誰，卻不實施保護，導致妹妹在離家20公尺處被殺害。

根據《奔流新聞》報導，中國陝西一名張姓男子表示，6月12日晚間，他接到醫院方的電話，得知妹夫到家中鬧事，將母親殺害，還將自己的兒子砍傷，隨後更埋伏在小巷中，將下班回家的妹妹殺害。而張男也指控警方，明知道兇手是誰，卻不實施保護，才會導致她在離家20公尺處被殺害。

張男透露，妹妹和妹夫當時正在鬧離婚，已經上法院開過一次庭，懷疑是妹夫因此遷怒女方娘家。張男也透露，當時妹夫到家中後，就到廚房拿刀砍母親跟兒子「兒子當下裝死，妹夫便離開現場，隨後兒子立即報警」。而警方到場後，立即將2人送醫，不過母親卻因為傷勢過重搶救無效身亡，兒子則是手指被砍斷。

張男表示，直到10點16分，妹妹下班回到家中，才發現家裡出事了，當她準備進入家裡，卻遭到警方阻止。沒想到10分鐘後，妹妹就被埋伏在離家裡20公尺巷子內的妹夫殺害「而當時警員就在我家」。

而張男也指出「妹夫也是同村人，警員明明知道兇手是我妹夫，在我妹妹到家的情況下不實施保護，反而不讓進家門，直接導致在家門口被殺害」。他更悲痛控訴，警方在家屬未同意的情況下，直接將妹妹遺體火化「我們家屬都沒簽字，他們怎麼能私自處置妹妹的遺體？」

根據報導指出，8月1日下午，當地公安刑警大隊表示，案情不便透露，而當地公安局警務督察則表示，目前不知此事，將進一步調查了解。

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