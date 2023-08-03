周宜霈（大牙）成為MeToo風波中第一個被起訴的被害者，揭開遭陳建州（黑人）性騷過往，黑人在上月突撤回民事訴訟，改告刑事毀謗。大牙這段期間吃不下、睡不著，雖然身心疲憊，仍是忙於打理飾品副業List.U。大牙接受時報周刊CTWANT專訪，聊到創業過程，坦言是賭一把就投入，沒想到這領域是超乎她想像的辛苦。

大牙在去年決定與朋友合夥創業，之所以投入飾品選品，大牙說機緣完全是誤打誤撞，由於她很愛買飾品，合夥人看到她飾品多到用箱子裝、好奇問「妳這麼愛飾品，有沒有想過自己做飾品的品牌？」讓她興起一股「對啊，我為什麼不呢？」的勇氣，就此投入創業。

其中一位合夥人Lisa是知名女鞋電商起家，已經有成功經驗，另一位合夥人則是公關行銷專長，相比之下，大牙完全不知自己在團隊的定位：「我不知道我在這有什麼存在的必要性，我什麼都不會，頂多會表演跟拍拍照，夥伴說她看到我的認真，願意手把手教我，讓我慢慢學，給我有錯誤的空間，看我願不願賭一把。」

希望為消費者挑選出「妳的清單」，大牙將品牌取名List.U。（圖／侯世駿攝）

飾品都是大牙親自挑選從韓國批貨回來。（圖／侯世駿攝）

List.U在Bonbons女鞋展間有一區櫃位，是大牙親手佈置打造。（圖／侯世駿攝）

提及第一次到韓國採購，大牙出發前抱持雀躍心情：「以為出差就是吃公司、住公司的啊，當你變成老闆，這些就變成你的錢！」採購五天都是從早忙到晚，看著滿滿閃亮飾品挑貨挑到眼睛不適，提著批來的商品，還捨不得花錢坐計程車，為了省錢，扛著貨走路坐捷運，批完貨回到飯店還要忙著紀錄歸檔、報關，辛苦的程度是她從沒想到的：「就很想吐，本來對採購的幻想就是覺得夢幻、美美的，我對這行業整個破滅！」

忙中也有失誤的時候，那趟採購回來，同事整理時發現怎麼有一款耳環出現兩種價錢，大牙才發現是自己出錯：「在某間拿了這耳環回來，後來又在別間拿一樣的耳環，而且進價還比較貴！我震驚！怎麼犯這麼低級的錯誤。」也讓她學到教訓，批貨時要很細心紀錄比對。

大牙從韓國回來隔兩天，與謝承均、曾莞婷聚會吃生日餐，謝承均關心一句「去韓國還好嗎」，她竟當場瞬間淚崩，「因為我累到嚇到了，他很像哥哥關心，我就突然所有情緒衝上來，我也嚇到，但我真的覺得很累，可是能怎麼辦，頭都洗了！」

List.U目前以耳環等飾品為主，未來不排斥擴展香氛、沐浴等品項合作。（圖／侯世駿攝）

草創初期不想增加成本，包裝品管都是大牙自己弄，連老公都來幫忙，還弄到手都破皮。（圖／侯世駿攝）

大牙期待List.U可以早日達成月營收破七位數的目標。（圖／侯世駿攝）

List.U官網從二月底營運到現在，大牙她親自採購，處理商品的品管、企劃活動、客服，當模特兒拍商品形象照，「以為拍照這環節我會很開心，但其實沒有，過程就是被錢追著跑，很怕沒拍完要付超時費。」她也進修上品牌課，增加自身專業。

她創業成就感的來源，就是客人的好評，「客人喜歡我選的東西，售完補貨，這件事對採購的我來說是很開心的。」她現在每天都打開電腦看訂單，不過第一次進網頁後台，她也出了個大包，「我那次差點把官網弄壞，把設定弄亂，我真的嚇死，快尿褲子了。」創業凡事都從做中學，大牙笑說，目前一切都正在上軌道，往好的方向前進。

而她創業忙碌，老公阿廖師在旁默默支持，「他的貼心不是用說的，我們草創初期不想增加成本，包裝品管都是自己弄，我老公教完球、有空的時候會來幫忙，他覺得做這件事是實質上可以幫到我的，包貨品管弄到手都破皮。」大牙也期待List.U可以早日達成月營收破七位數的目標，她笑說：「一但達成，我要不停出發採購，我其實有一點緊張，既期待又害怕。」

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