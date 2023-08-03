蔡政府的前瞻預算補助分配近日爆出分配不公的爭議，台中市長盧秀燕1日少見沉痛喊話，高雄市分配到1200多億，台中僅獲228億元，且捷運藍線計畫甚至有可能被退回或擱置，引發熱議。對此，一份網路投票針對此事調查民眾想法，結果答案一邊倒挺「這邊」。

《中時新聞網》Youtube頻道昨（2）日發起網路投票，截至今日早上7點，已有超過3萬人參與，針對「審計部公布5358億前瞻計畫預算分配，高雄獨拿四分之一1265億，台中拿228億，台北更是六都墊底，僅拿184億，被質疑獨厚高雄引發爭議，你認為政府真的有大小眼嗎？」對此，認為「差這麼多，很明顯差別待遇」的網友高達72%、覺得「建設需顧到區域平衡，不能單純用金額比較」的民眾僅僅只有4%、稱「金額不是問題，有沒有花在該花的地方才重要」的人占18%、剩下7%為「在那叫什麼」。

對於蔡政府前瞻預算的分配方式，不滿的網友紛紛表示，「希望國民黨議員及立委查明清楚，這些錢有無被人五鬼搬運，有無真正落實在前瞻上，加油」、「高雄拿的是台中六倍、台北十倍，預算差這麼多才在講人家政績怎樣，看來政績不好非常明顯是塔綠班要負全責，沒給多少預算才怪沒政績」、「誰都看得出是在獨厚自家人！」、「這數字差距也太打臉了吧！」、「現在只能說，支持公開透明」、「只剩下半年了，手腳要快」。

不過也有民眾持不同意見，「台北軌道建設已經非常完善，拿少是應該的」、「我認為應該以人口基數分攤」、「錢的金額固然重要，但實際上運用在哪才是重點！」、「審計部看來要人事大變動了！」、「這次小編終於寫對了一句話：在那叫什麼」。