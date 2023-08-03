香港資深男星八両金（葉競生）因演出周星馳電影《食神》走紅，之後各種不計形象且生動的演出，還自豪封稱為「香港最醜男人」在劇迷心中留下深刻印象；然而，近日他曬出與28歲兒子「八両仔」葉小霆的同框照，但兒子的外貌意外引發討論，有許多網友認為他撞臉歌手蕭敬騰及向佐。

八両金日前他帶著兒子葉小霆出席聚會，事後在社群上曬出多張合影照片，怎料兒子搶眼外型成為焦點，照片中，可見葉小霆五官深邃，不同爸爸多了點叛逆及成熟感覺，讓許多網友見狀後認為他撞臉歌手蕭敬騰，甚至跟向佐也有幾分相似，引起討論。

葉小霆（左）撞臉蕭敬騰。（圖／擷取自微博）

八両金（右）曬出和兒子葉小霆（左）合照。（圖／擷取自微博）

事實上，八両金在多部戲劇中多以厚重香菇頭亮相，後來成周星馳御用丑角，其中在電影《食神》中憑藉經典台詞「自從食咗攋尿牛丸後，次次考試都得100分」爆紅。

不過，他曾在亞洲金融風暴期間投資股票失利陷入困境，使妻子離他而去，留下他和兒子，直至2014年妻子突然現身，八両金才放下怨恨讓母子重逢；隔年八両金演出最後一部電影，隨後淡出幕前，專心投入於家庭，近年來都會透過社群分享生活點滴。