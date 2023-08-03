Sho Single✅

Shohei Ohtani singles in the 1st inning against the Atlanta Braves at Truist Park.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/vjretg8iWa — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 2, 2023

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles for second time in the 6th inning against the Braves at Truist Park. Ohtani is scheduled to pitch for the Halos tomorrow in Anaheim.⚔️

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/WFj6G5YP9B — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 2, 2023

Back-to-Back 👑



Shohei Ohtani is the American League Player of the Month for July, marking his second consecutive A.L. Player of the Month Award and the fourth of his career! pic.twitter.com/Z59RwH9tvc — Los Angeles Angels (@Angels) August 2, 2023

天使季中交易補強暫時告一段落，3日面對擁有大聯盟最佳戰績的勇士是檢視成果的好機會，不過先發登板的吉歐力托（Lucas Giolito）卻慘遭毒手，投不滿4局被勇士3轟痛擊狂丟9分種下敗因，二刀流好手大谷翔平此戰貢獻2支安打，天使今年下半季第2度丟掉雙位數分數，最終以5比12完敗給勇士。

前光芒投手奇利諾斯（Yonny Chirinos）第2次為勇士先發，大谷翔平是頭一次和他對戰，首局上1人出局，大谷翔平敲出右外野平飛安打，個人連續7場比賽有安打演出。小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）3局下轟出3分炮，勇士搶先得分，下個半局瑞福洛（Hunter Renfroe）揮出安打追回1分，可惜吉歐力托還是無法阻止勇士兇猛攻勢，萊利（Austin Riley）、歐森（Matt Olson）背靠背開轟，雙方差距一下子來到8分。

大谷翔平第2個打席遭奇利諾斯指叉球三振，6局上則敲出單場第2安，天使該半局打回3分，8局上大谷獲得保送，靠著野手選擇站上二壘。大谷翔平本戰3打數繳出雙安，打擊率上升到3成07，連續5場比賽沒有開轟，本季第40號全壘打被擱置。

大聯盟公布7月單月MVP，美聯部分由大谷翔平連莊拿下，生涯第4次獲獎持續推進自己所保持的日本選手紀錄，大谷翔平過去曾在2021年2度獲獎，該季同樣也在6、7月分取得，成為大聯盟唯一一位連莊2次單月MVP的選手，天使隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）曾5度拿下單月MVP。