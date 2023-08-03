國民黨2024總統參選人侯友宜日前率團出訪日本，展開為期3天的「友誼之旅」，與日本官員就台日關係、兩岸關係等議題討論，並在IG分享這次出訪日本的花絮，只見他滿臉笑容地說要趁老婆不在吃「日本大餐」，結果真相曝光，其實是與團隊一起在飯店享用日本泡麵，讓網友大讚侯相當親民，也分享自己準備好的糧食，說「颱風天我也準備吃泡麵耶，哈哈。」

侯友宜昨（2）日在IG分享出訪日本的小花絮，透露此次拜會行程排得相當緊湊，雖然有安排晚宴，但因為與會者都相當熱情，其實沒能夠細細品嘗佳餚，他因此在行程結束後帶著團隊一起挑選「大餐」，每個人都有份，以免大家餓到睡不著。

團隊記錄下侯友宜選購泡麵時興奮地樣子，只見他雙手抱著滿滿的各式口味泡麵，分享以前在警校當學生或是辦案時，都常常吃泡麵度日，「今天我的大餐，日本大餐，老婆不在多吃一點」，隨後還吃到全身發熱，甚至把外套給拖了狂喝湯，親民的一面讓網友全都哈哈大笑。

一部短短的影片吸引上百人留言，網友紛紛說「最親民的侯友宜，讓人感動」、「總統唯一支持侯友宜」、「侯市長辛苦了，加油邁向總統府」、「颱風來了，我也準備吃泡麵耶」、「侯市長要吃營養一點啊」。