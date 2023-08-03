25歲女星竇靖童是天后王菲和大陸搖滾樂手竇唯的女兒，不但繼承媽媽的好歌喉，中性的外貌與打扮也時常引發討論，她喜歡女生的傳聞不脛而走。昨(2)日有網友爆料，竇靖童已經在國外登記結婚，對象是女導演李孟橋，兩人在2021年合作電影《只是一次偶然的旅行》相識。對此，李孟橋稍早做出回應，否認兩人結婚一事。

昨日有網友爆料竇靖童與大她13歲李孟橋已經在國外登記結婚，引起外界熱議。同時，該網友還指出兩人交往的證據，其中包含竇靖童無名指上戴有婚戒、在情人節當天，李孟橋在社交平台上曬出竇靖童的貓，猜測兩人一起共度情人節，消息傳出後引起網友大批祝福。但稍早陸媒《新浪娛樂》聯繫李孟橋，對方做出回應，僅簡短表示：「只是謠言」。許多網友聽聞此訊，紛紛不好意思的表示：「不好意思，我還祝福了」

事實上，竇靖童今年25歲，早前她參加《聲生不息》，與莫文蔚合作一首《天黑黑》，被指聲音像極了王菲而備受好評。她也因為中性的外型而屢次陷入同性疑雲，先後與周冬雨與周迅傳出誹聞。據了解，李孟橋是內地編劇、導演，今年38歲，代表作包括《只是一次偶然的旅行》。