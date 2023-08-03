許多民眾基於宗教或健康理由吃素，但復健科醫師王思恒表示，研究及臨床上發現，吃全素食的人中風機率較高，原因是全素食者會嚴重缺乏「保護人體血液與神經細胞健康的維生素B12」，而B12存在於肉類、奶類、海鮮、蛋黃等，若缺乏會導致血液凝結，進而引發中風。

王思恒在《健康好生活》中表示，國外曾有大型研究指出，相較於非吃素者，吃全素者的中風機率高出20%，原因為飲食內容缺乏維生素B12，維生素B12屬於水溶性，有助於保持人體血液和神經細胞健康，只存在於肉類、奶類、海鮮、蛋黃等，如果缺乏會導致貧血和神經系統的問題。因此全素食的飲食容易缺乏B12，進而引發中風。

他以自身長輩為例，其90多歲曾祖母原本身體硬朗，如此高齡還可從事手洗、晾曬衣服等家務，後來改吃全素後，身體機能急遽衰退，包括較無精神、活動力大降到無法操持任何家務，2年後中風，沒多久後就去世了。

他表示，到其診所復健的中風病患均為吃全素者，「這些吃全素的中風患者也常不解，已經相當重視養生，平常健康狀況也良好，為何還會中風？」原因即為全素者容易缺乏B12，他建議，素食者若可以吃蛋奶類，飲食中可多攝取雞蛋與鮮奶。若為全素者，務必要補充維生素B12。