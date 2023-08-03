知名主持人蕭彤雯曾在新聞圈打滾多年，是位名氣響亮的美女主播，昨(1日)分享過去與岑永康搭檔播報新聞時，因為對方不小心吃螺絲，導致讓她直接在播報台笑場的片段，畫面如今在網路瘋傳，引發熱烈討論。

有網友挖出過去新聞片段，只見當時還任職主播的蕭彤雯，在準備進新聞片尾時，向搭檔播報的岑永康詢問：「你知道什麼是angry bird嗎？」沒想到岑永康口誤說成：「怎麼會不知道呢，沒吃過豬走路，也吃過豬肉」，當下意識到說錯後便立即更正，沒想到這句話讓蕭彤雯直接笑場，只能靠岑永康做結語，畫面最後更可以看見她笑到直接低下頭，不想讓攝影機捕捉到失態的模樣。

蕭彤雯隨後轉發這則影片，表示這段N年前的影片又在IG上流傳，她表示反覆觀看後，大概笑了約莫100次，更不忘感謝網友挖出自己史上最崩潰笑場的片段，她表示當下發現岑永康口誤時，原本只是單純想笑他，豈料最後卻是自己笑場，讓她忍不住自嘲：「實在是沒看看自己幾斤幾兩重，全天下最會笑場的人，妳到底在想什麼，還想去笑別人」，而此片段如今吸引6萬多人按讚。

對此，網友紛紛留言：「這麼多年了還是每看必笑」、「有朝一日兩人再合體，一起來重現這一段吧」、「在如此焦慮的時代，能讓大家哈哈大笑的人，非二位莫屬啦」、「永康直接幫妳收尾，兩人真的有默契得好可愛啊哈哈哈」。