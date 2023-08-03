卡努颱風逼近台灣，北北基和宜蘭今停班停課，台北101宣布全館停業1天。遠東SOGO百貨也宣布台北店（忠孝館、復興館、敦化館、天母店）今停業1天。新光三越位在台北市的7家分店，以及京站今同樣暫停營業1天。

台北101大樓高空餐廳包括1樓星巴克、35樓菜鳥書蒔、36樓隨意吧、85樓捌伍添第、隨意鳥地方、86樓饗，及88樓天空興波，今暫停營業一天。台北101的購物中心、觀景台、辦公大樓也都停止營業1天。

遠東SOGO百貨表示，受卡努颱風影響，台北市政府宣布3日停止上班上課。今一早風雨狀況明顯，為顧及顧客、專櫃及員工安全，台北店（忠孝館、復興館、敦化館、天母店）今停止營業一天，全台其餘各店正常營運。

新光三越宣布，受卡努颱風影響，今台北市7家分店暫停營業1天，包括信義計劃區4館、天母店、南西店、站前店。另京站也宣布今暫停營業1天。