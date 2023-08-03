警方查扣毒品原料、咖啡包、彩虹菸、研磨分裝盒、電子磅秤等證物。（圖／警方提供）

台北市內湖分局日前查獲朱姓犯嫌持有大量毒品咖啡包(521包)案件，經警方溯源追查，鎖定新竹地區幫派分子，以汽車修配廠作為掩護製造混合型毒品咖啡包，另將原料工具藏放自家車庫，躲避警方查緝，但還是遭警方查獲。

內湖分局表示，日前查獲朱姓犯嫌持有大量毒品咖啡包(521包)案件，警方成立專案小組，持續擴大向上溯源追查毒品工廠。經分析相關情資、影像，鎖定新竹地區幫派分子，涉嫌以汽車修配廠作為掩護，隱身其中製造混合型毒品咖啡包，另將原料工具藏放自家地下室車庫，以分散風險，躲避警方查緝。

歷經專案小組人員追查月餘跟監，蒐證完備後，報請臺灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，並向臺灣新竹地方法院聲請搜索票獲准，於日前與南港分局兵分多路，共計查獲該集團34歲劉姓天道盟份子、26歲張姓明仁會份子、35歲郭姓嫌犯等4人到案，現場查扣毒品原料卡西酮2包(608公克)、毒品咖啡包成品329包(769公克)、毒品彩虹菸1包、果汁粉2大包、巧克力粉1罐、研磨分裝盒1個、電子磅秤1台、未使用毒品咖啡分裝袋一批及行動電話等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦，另持續追查其他共犯與毒品來源。

黑幫係治安不定時炸彈，毒品危害身心健康，內湖分局為懲暴安民，將持續打擊各式毒品，並向上溯源、向下刨根，斬斷黑幫金流，以淨化社會治安，營造市民安全之生活環境。

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