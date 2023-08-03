中颱卡努今明兩天距離台灣最近，氣象專家提醒，今天北部風雨將顯著增強，尤其沿海區域；另外，卡努將引進西南季風，中南部明天起至下周二（4日至8日）天氣不穩定，午後容易有大雷雨伴隨劇烈天氣。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，卡努目前位於台北東北東方300多公里的海面上，今明兩天是颱風最接近台灣的時間，周末將朝東北方遠離前往日本。今天北部風勢將顯著增強，尤其沿海區域，市中心受到地形阻擋，風勢雖沒那麼強，但仍要注意安全。

彭啟明表示，今天開始受颱風外圍環流影響，西半部有陣雨，降雨範圍逐漸往南延伸；颱風帶動的西南季風也會增強，中南部降雨將增多，可能伴有大雨，西部山區需留意豪雨的可能。東部天氣較穩定，有焚風發生機會。

氣象專家吳德榮也提醒，明天起至下周二西南季風帶來潮濕、不穩定的大氣，迎風面中南部午後常有大雷雨伴隨劇烈天氣。

至於海上陸上颱風警報何時解除？彭啟明表示，最快可能在今天深夜至明晨解除陸上颱風警報，明下半天將陸續解除海上警報。