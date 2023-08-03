調查局獲報，台灣最大健身器材出口商「岱宇國際」負責人、被封為「健身器材業併購王」林英俊，遭檢舉涉嫌勾結股市金主及炒手，利用人頭帳戶，以相對成交的沖洗式炒股手法、操縱岱宇股價，違反《證交法》操縱股價罪，台北地檢署2日指揮調查局中機站兵分22路搜索，約談林英俊共16人到案，檢察官複訊後諭知林英俊200萬元交保、發言人鍾沛宏、股市炒手蘇信華2人各以100萬元交保。

另股東林純真20萬元交保、營業員鄧金玲15萬元交保、洪姓、陳姓共犯2人各以10萬元交保，其餘公司員工及人頭戶則獲無保請回。

岱宇公司負責人林英俊涉嫌自2018年至2019年間，勾結股市操盤手及金主，透過10多個人頭帳戶，以此左手賣出、右手買入的相對成交等沖洗買賣手法，製造出交易活絡的假象，把價量拉高，吸引投資人跟進下單，拉抬岱宇公司股價，案經證券交易所查覺交易異常，移請調查局偵辦。至於林英俊等人的不法所得金額，檢調仍調查釐清中。

林英俊畢業於台大公共衛生系、美國德州大學會計碩士。林英俊早年碰上台灣運動器材工廠朋友，想要在美國找人推銷，他在美國幫忙推銷，後回台做貿易，1990年6月2日設立股本500萬元的岱宇國際，邁向創業之路。商業人士指出，林英俊擅長併購，創業歷程，猶如一部精彩併購史，被封為健身器材業的「併購王」。

岱宇國際是台灣最大健身器材出口廠商成立，以國際貿易起家，經銷網遍布86國，擁有130多家事業夥伴，成為全球頂尖的健身、物理治療和運動器材品牌，業務範圍涵蓋產品的設計、製造和經銷。