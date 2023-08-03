小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。AI急殺風暴來襲，引爆短線多殺多賣壓出籠，市場盛傳已有較晚布局及過度追價，滿手AI的自營操盤手、交易員不僅面臨停損壓力，且因觸及內部風控機制，遭暫時停權，須交出受控管部位，預計將在個股跌停打開時賣出，蝴蝶效應擴散。

【1】AI燙到手 晚鳥操盤手遭停權

台股2日暴跌319點，創今年以來最大跌點，連日狂殺的AI鏈更是全面走弱，緯創、緯穎、廣達、智原跌停鎖住，因短線拉回幅度「又快又猛」，進而敲響部分自營操作風控警報，在盤中即傳出有操盤手遭到停權，禁止交易受控管的個股。

【2】股匯雙殺 緯創爆違約交割

惠譽無預警調降美國信評，全球資本市場大震盪，台股2日大跌319.14點，創去年10月11日來最大跌點，以16,893.73點作收，摜破月線及萬七關卡，單日市值蒸發1兆元。7月大漲的AI股更成市場殺盤震央，指標股緯創昨傳出4,865萬餘元今年最大違約交割案。

【3】MSCI微升台股權重 呼聲高

信評機構惠譽1日降評美國長期外幣債務評級，引發亞股軒然大波、全面大跌，台股以漲多的AI概念股首當其衝。不過，法人指出，美債降評風波影響為短期因素，短期還有MSCI可能微幅上調權重的潛在利多來助陣，並點名技嘉、台光電等有望入列成份股。

【4】惠譽拔美國3A頂級信評 恐慌指數狂飆

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）1日以財政前景惡化及治理能力削弱為理由，摘除美國3A頂級信評下調到AA+，引發國際金融市場震盪，全球股市2日全趴，日經指數重挫2.3％領跌亞股，美股開盤低迷，道瓊指數跌0.46％、那指跌1.3％，標普500指數也下跌0.88％。俗稱「恐慌指數」的CBOE VIX Index則躍升16％到16.2點，來到近四周的新高。

【5】美國信評砍至AA+ 葉倫1句怒嗆惠譽

國際信評機構惠譽（Fitch）1日將美國債信評等調降至AA+，以反映未來三年美國財政惡化與債務負擔加重的情況。此舉引發白宮強烈抗議，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）更痛批降評決定「既武斷又過時」。