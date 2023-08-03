台南民宅深夜火警 6住戶驚險逃生 警消搶救13分鐘撲滅 08:332023/08/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安南區一處民宅凌晨近3點傳出火警，屋內竄到火舌，所幸火勢在13分鐘內撲滅。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安南區一處民宅凌晨近3點傳出火警，所幸沒有人員傷亡。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） 台南市安南區本原街三段一處巷弄內民宅今天凌晨近3時傳出火警，台南市消防局獲報趕抵現場，發現廚房竄出濃濃火舌，所幸屋內6人都已幸運逃生，沒有人員受傷，警消花13分鐘撲滅火勢，至於起火原因仍待釐清。 台南市消防局指出，凌晨接獲火警後，安南消防分隊3點抵達現場，現場火勢很大，3點3分出水搶救，共出動15車32人前往灌救，火勢在3點13分撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，火災損失及起火原因都仍待進一步調查釐清。 #13分 #現場 #起火原因 #火警 #撲滅火勢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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