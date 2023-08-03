安南區一處民宅凌晨近3點傳出火警，所幸沒有人員傷亡。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市安南區本原街三段一處巷弄內民宅今天凌晨近3時傳出火警，台南市消防局獲報趕抵現場，發現廚房竄出濃濃火舌，所幸屋內6人都已幸運逃生，沒有人員受傷，警消花13分鐘撲滅火勢，至於起火原因仍待釐清。

台南市消防局指出，凌晨接獲火警後，安南消防分隊3點抵達現場，現場火勢很大，3點3分出水搶救，共出動15車32人前往灌救，火勢在3點13分撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，火災損失及起火原因都仍待進一步調查釐清。