國際評級機構惠譽調降美國信評，從最高級別AAA調降至AA+評級，此事造成周三美股出現震盪，道瓊下跌348.16點（或0.98%）至35282.52點，費城半導體挫低近4%，超微股價跌逾7%，台積電ADR也跟著下殺近3%，收在95.70美元。

超微財報顯示第2季營收與獲利較去年同期銳減，但略優於市場預期，只不過利潤暴跌94%，相比去年同期的4.47億美元，本季僅剩2700萬美元，市場不買單，股價重挫超過7%，輝達也受到拖累，下跌4.8%，英特爾與台積電ADR則分別挫低3.9%與2.7%。

惠譽無預警調降美債評等，前一次是12年前標普摘除美國頂級信評，當時引起全球股市連日大跌，資金湧向債市避險。此次，多位華爾街專家認為，目前美國經濟體質已經優於當時狀況，不至於重演金融市場混亂的情況。

道瓊下跌348.16點（或0.98%）至35282.52點，那斯達克指數跌310.47點（或2.17%）至13973.45點，標普500指數挫低63.34點（或1.38%）至4513.39點，費城半導體指數跌146.61點（或3.80%）至3711.60點。