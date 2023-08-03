大陸央視新聞3日報導，京津冀極端強降雨後，河北涿州成為重災區。為了分洩洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區，蓄滯洪區對下游防洪產生很好的支撐和保障作用。預估蓄滯洪區退水還需要一段時間，總的時間大約在一個月。目前最大安置點有 2000餘人，生活醫療有保障。

據報導，河北省保定涿州職教中心是此次暴雨洪澇災害涿州市最大一個安置點，從7月31日晚上啟用，目前已安置2000多名受困民眾，從啟用開始就陸續有受困受災民眾轉移到這裡，有專門餐飲企業保障安置民眾的一日三餐，讓他們能夠吃上熱飯，同時在安置點準備飲用水等基本生活物資保障生活。此外，職教中心醫務室也有醫護人員值班，提供必要醫療保障服務。

此外，陸續有熱心民眾自發捐贈物資，都是一些生活用品，毛巾、被子、毯子，還有人細心準備紅糖。除了涿州本地市民，還有很多外地民眾，工作人員稱，捐贈物資的人越來越多，捐贈物品數量也越來越多。

報導稱，目前一個難點是受困民眾處於斷電及斷網狀態，以致外面救援團隊無法取得聯繫，無法確定他們具體位置、人員數量等。所以只能透過比較熟悉情況的當地人嚮導，帶著他們救援。同時現場積水還是比較深，救援船隻行駛在水面，對水下情況並不清楚，現場有救援皮艇被水下不明尖銳物體畫破，給救援工作造成了一定的困難。

河北省水利廳副廳長李娜表示，這次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量在398毫米，涿州有多條河流匯入，北拒馬河上游來水最大洪峰達到了每秒4500立方米，同時還有北京市的房山區來水，琉璃河和小清河這兩條河來水也超過了每秒3000立方米，所以說多股水在涿州匯入，對涿州的防洪帶來了很大的影響，可以說用水漫涿州來形容。目前降水結束，但由於河道水位回落有一定過程，預測後期對涿州來說，還有3到4億的水要過境。

李娜指出，啟用蓄滯洪區效果非常不錯。比如小清河分洪區，還有蘭溝窪分洪區，這兩個分洪區位於涿州周圍，也是大清河北支水系兩個分洪區。大清河北支水系的水主要來自白溝河還有南拒馬河，白溝河和南拒馬河的水通過雄安新區新蓋房分洪道，洪水匯入到東澱，通過東澱蓄滯洪區，然後經過天津的獨流減河，最後匯集到渤海。這次這兩個蓄滯洪區在整個大清河防洪工程體系中發揮了重大的作用，如果沒有這兩個蓄滯洪區來分洩大清河北支的來水，下游雄安新區和天津的防洪壓力將非常大。所以說，蓄滯洪區運用對下游河道和重要地區防洪，產生很好的支撐和保障作用。

李娜說，降雨已經停止了，整個河道的水位在持續回落，但是這個衰減也有一定時間。啟用的蓄滯洪區對於一些進水的村莊來說，因為村基比較高，可能會很快退水，影響小一些。但對一些耕地來說，退水還是有一個時間。總的時間大約在一個月，快的估計一個星期可能退去，慢的比較長要一個月左右。

新華社報導，大陸國家發展改革委2日發布消息，為積極應對極端強降雨影響，全力做好防汛救災相關工作，緊急下達中央預算內投資1億元，專項用於北京、河北暴雨洪澇災害受災嚴重地區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復重建。