2024總統大選逐漸逼近，目前民進黨參選人賴清德民調持續領先，藍白兩黨則在苦苦追趕當中。對此，民眾黨參選人柯文哲坦言，這次選舉在野陣營能不能贏，一大原因就是看棄保會多厲害，至於會棄誰保誰，柯也給出相當中肯的答案。

柯文哲昨（2）日在節目《中天朋友圈｜公道之聲》接受前立委蔡正元的專訪，針對「棄柯文哲還是棄國民黨參選人侯友宜」的題目，柯文哲直白回應，棄誰都有可能，這個很清楚，誰贏另外一個就被棄保。至於會讓侯在大選前民調低於15%？柯文哲則抱持希望稱，從台北市前副市長黃珊珊打台北市選戰就可以看得出來，棄保那麼嚴重還有25%得票率，可見藍投白比較容易，白投藍比較困難。

除此之外，柯文哲還提到，他發現自己在深藍族群中支持度很高，主要原因是要看（對綠營）仇恨值有多高，有時候這群人不是支持你，是因為太痛恨另一個參選人。對此，主持人蔡正元也回應，「我有發現，但要到棄保很乾淨還很難」。

至於賴清德民調持續保持第一，柯文哲則認為，綠營35%左右的支持率，大家要思考，「這是天花板還是地板，如果是地板真的不能打破嗎？以前台灣的總統選舉，從來沒有像這次一樣，讓人民有如此嚴重的焦慮感。」