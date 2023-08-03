北科大資財營學生7月8日到北市市民大道的大道創意熱炒用餐，因店家白飯準備不及，事後在Google狂洗1星負評，白飯之亂延燒多日，熱炒店老闆宣布於7月16日起無限期暫停營業，事隔半個多月後，老闆今凌晨更新臉書表示，即將恢復營業，消息引發不少支持者留言。

熱炒店業者今（3）日凌晨於臉書粉專指出，配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等，也感謝大家的支持與愛護，讓大家久等了。

貼文湧入不少支持網友留言，「老闆加油」、「加油加油老闆，我要揪團去吃飯」、「加油！老闆我們支持您」、「期待您再開業」、「期待老闆開幕，老闆加油」、「有機會一定去捧場」、「可以先預約嗎？」、「我一定去捧場」。

大道創意熱炒是7月12日在臉書寫下，北科大白飯事件造成社會資源的浪費與事件衍生出的言論，造成學生們直接與間接傷害，於7月16日起無限期暫停營業，待整個事件告一段落才會再復業。