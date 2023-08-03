Yu Chang with a single. Wong to 3rd pic.twitter.com/AIYiCakHs3 — The Pesky Report (57-51) (@PeskyReport) August 2, 2023

台灣好手張育成在前役最終打擊機會敲出內野安打，終結連5場安打掛零窘境，2日續戰水手再接再厲揮出安打上壘，還跑出本季第4次盜壘成功，比賽前段紅襪握有3分領先優勢，交由牛棚卻無法守成，水手在兩個半局打了6分回來，成功將戰局逆轉，終場以6比3打敗紅襪，水手以2勝1負帶走系列賽勝利。

3局上紅襪發動攻擊，康納王（Connor Wong）開局獲得保送，接著輪到張育成首打席機會，敲出右外野飛球出局，不過下一棒開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）馬上討回來，打出了紅襪本場首安，就是一發帶有2分打點的全壘打，紅襪2比0率先開張。

5局康納王再次擔任開局打者，直接一記二壘安打為紅襪開啟得點圈進攻機會，緊接在後的張育成則相中偏高滑球，將球推向右外野形成平飛安打，康納王礙於腳程停留在三壘，張育成這一棒沒有敲回打點，隨後藉由佛度戈（Alex Verdugo）揮棒掩護下，張育成上演本季第4次盜壘成功，吉田正尚的內野安打護送康納王回本壘再下一城。

如同整個系列賽的走勢，只要先得分的隊伍都無法將領先優勢維持到比賽結束，克勞佛（Kutter Crawford）5局好投交棒給牛棚、等著勝投進帳的美夢徹底消失，第一任中繼投手施萊伯（John Schreiber）先是遭到2分彈轟炸，7局下仍繼續登板，投出保送再被擊出安打時已經來不及，換投後水手再以3支安打敲回4分，形勢瞬間倒向主隊。

剩下2個半局進攻機會，紅襪氣勢全消只出現1支安打，最終吞下敗仗，整個西岸之旅只拿下2勝4負，接下來紅襪將回到主場交手外卡競爭者之一的藍鳥，有望拉近彼此間勝差。張育成最後一個打席被三振，此戰擔任第9棒，3打數敲出1安，吞下1K，跑出本季第4盜，大聯盟生涯累積5盜也超越前旅美好手胡金龍的4盜，連2場有安打演出，本季打擊率累積至1成65。