華北暴雨致K396、K1178、Z180次列車所有滯留旅客安全疏運完畢。（中國鐵路微信公號）

大陸官方「中國鐵路」微信公眾號3日報導，8月3日凌晨2時10分，在大陸國鐵集團和地方政府、武警部隊全力組織、共同努力下，安家莊站、落坡嶺站最後一批滯留旅客乘轉運客車，順利抵達北京豐台站。此前，滯留在沿河城站的K1178次列車旅客已於昨日17時30分安全轉運至北京北站。旅客分批抵達車站後，在鐵路工作人員引導下有序出站，並通過地鐵、計程車等方式接駁。至此，所有滯留旅客安全疏運完畢。

此外，「北京房山」微信公眾號2日晚通報，此前因救災失蹤的4名藍天救援隊員，已有2人獲救，1人犧牲，1人仍失聯。

大陸鐵路部門稱，此次搶險救援堅持人民至上、生命至上，迅速調集應急力量，與地方政府和武警部隊密切協作，果斷組織旅客轉移避險，千方百計保障飲食、藥品等供應，凸出照顧老人、兒童等重點旅客，克服種種困難，協調組織旅客疏散轉運，全力搶修受損線路，確保了所有旅客平安。

據微信公眾號「北京房山」消息，經核實，此前在班各莊大橋開展搶險救災行動落水失聯的房山區藍天救援隊4人，已有2名人員成功獲救，1名人員被救起時已無生命跡象，不幸犧牲，還有1名失聯人員目前仍在積極搜救中。

脫困時間表：

7月29日傍晚，K396次列車搭載著976名旅客和工作人員，由烏海西開往北京豐台，本預計第二天上午9點30分到達終點站北京豐台站。但由於受強降雨影響，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）遭遇嚴重水害。

7月30日，當列車行駛至北京門頭溝落坡嶺站附近時，因前方水害被迫停車。

7月31日，鐵路部門決定將K396次全部旅客轉移避險，700餘名旅客被分散至當地居委會、鐵路工務工區和居民家中，另一部分200餘人在站內停靠的列車車廂內休息。

8月1日18時，武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員經過4個小時徒步到達落坡嶺車站，將第一批救援物資送到K396次列車旅客手中。隨後，該總隊持續增援救援力量前往受困地區，運送物資的同時，護送乘客平安轉移。

8月2日凌晨1時45分，第一批328名旅客開始向山下轉移，於拂曉前抵達斜河澗車站，乘坐接駁列車到達北京豐台站。

8月2日17時30分，滯留沿河城站K1178次列車旅客安全轉運至北京北站。

8月3日凌晨2時10分，安家莊站、落坡嶺站最後一批滯留旅客乘轉運客車，順利抵達北京豐台站。