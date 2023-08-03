藝人NONO（陳宣裕）今年6月底遭網紅小紅老師等多人正式提告涉嫌性騷擾、性侵等罪名，昨(2日)檢警到NONO家查扣多項3C用品，並將NONO帶回偵訊，最後以50萬交保，引來網上兩極討論聲浪，有不少人認為這金額對先前有多項副業、代言的NONO「太輕鬆」，媒體詢問經紀人NONO心情，對方依舊使出省話功力，表示：「就交保」。

NONO神隱41天，傳涉嫌遭他毛手毛腳的受害人高達30人，昨NONO閃電進了地檢署接受偵訊，據《三立新聞網》報導，NONO經紀人表示因為幫不上忙，所以不會陪他應訊，確定以50萬可交保後，NONO經紀人便帶了裝有30萬現金的紙袋現身辦手續，再詢問NONO被交保後的心情，對方回應：「恩..就交保。」

對於遭點名在MeToo事件中箭下馬，NONO和其經紀人對話始終相當低調、省話，起初表示：「不記得了」，被提告後又回應：「那就交由司法」。昨見警察上門，一個人在家的NONO也態度淡定，說：「遲早要面對」，而NONO昨穿白色上衣現身，對於簇擁媒體的發問都不發一語，反倒是經紀人離開時終於開口說話：「把人推開」。

而對於NONO接受應訊，小紅老師第一時間上網問有沒有直播網址，得知NONO以50萬交保後，小紅老師相當不滿說：「這條路真的走的有點辛苦，但我們連滾帶爬也要把他送進去！」並表示聽聞他說要面對，以為對方已經準備後認錯，畢竟已經神隱了41天，「但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」

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