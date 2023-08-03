在新竹市經營幼兒園的鄭姓園長，3年前因不滿2歲幼童一再丟擲衛生紙、濕紙巾，憤而捏傷幼童大腿體罰。鄭除了被判刑6月確定外，新竹市政府並廢止該幼兒園設立許可、收回立案證書、鄭4年不得進用或僱用為幼教人員，鄭不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認定新竹市府處分合法，判鄭敗訴。全案可上訴。

新竹市某幼兒園鄭姓負責人，身兼園長及教保員職務，2020年11月24日為2歲專班清理嘔吐物時，因2歲周姓幼童一再將衛生紙、濕紙巾往嘔吐物亂丟，雖多次制止並帶離現場，但周童還持續亂丟，鄭一時失控，用力捏了周童大腿兩側2次，造成周童大腿兩側挫傷。

事後，鄭被依成年人故意對兒童傷害罪判刑6月確定，家暴中心接獲通報轉請新竹市政府處理，市府調查認定鄭違反《幼照法》規定，處分4年不得進用或僱用，並廢止幼兒園設立許可及收回立案證書，鄭不服提起行政訴訟。

鄭及幼兒園主張，捏周童大腿只是警告，或許力道失當，卻非惡意體罰，況且，捏觸幼童大腿行為雖造成紅腫，但在孩童行為失控當下，可預期能督促制止孩童行為，強調並未侵害兒童身心及權益。

鄭認為，新竹市政府輕率認定鄭對周童管教行為屬體罰，並以鄭先前曾遭裁罰等理由，就認定鄭有侵害兒童權益行為，進而廢止幼兒園設立許可，收回證書，適用法律不當，且已違反比例原則，請求撤銷處分。

但北高行政法院審理認為，鄭身為幼兒園負責人，其行為造成周童兩側大腿挫傷，案經刑事法院判刑確定，認定鄭確有損害兒童權益行為，因此新竹市政府的行政處分在認事用法上並無違誤，亦未違反比例原則，判決駁回鄭的訴訟。