台中市長盧秀燕近日表示，中央可能會擱置或退回台中捷運藍線計畫，她呼籲蔡政府應公平對待台中，藍委賴士葆也透露，盧曾告訴她，是行政院前院長蘇貞昌在任內把藍線一案壓住，相關話題引發熱議，有網友直言，「該換黨執政了」。

賴士葆1日在政論節目《少康戰情室》表示，台中捷運藍線在前市長林佳龍任內，因路線有修正，所以重新上報中央，但盧秀燕接班後，時任行政院長蘇貞昌卻將此案壓著，「交通部核准通過了，就擺在院長辦公室」，盧因而請託賴，希望他勸說蘇讓此案通過。賴士葆痛批，行政院已核定了3條高雄捷運路線，卻遲遲不核定台中藍線，藍綠真的差很多。

對此，大批網友在《中時新聞網》報導留言批評，「蘇貞昌他是個嚴以待人，寬以律己的酷吏」、「該換黨執政了」、「唯有國民黨恢復執政，才能消滅塔綠班對在野黨蠻橫的對待」、「真懷念以前沒民進黨的日子」、「等待換人執政，轉型正義2.0」、「支持政黨輪替啟動特偵組」、「存在立場辦不好事，民進黨太讓人民失望」。