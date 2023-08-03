卡努颱風愈晚雨勢愈強，北北基各大百貨也陸續宣布暫停營業，微風宣布，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站8月3日全天暫停營業；微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。

高雄SOGO開防颱第1槍 27日暫停營業 未有其他百貨跟進
杜蘇芮雨勢驚人 花蓮東大門夜市暫停營業
北市放颱風假 百貨公司暫停營業一次看
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