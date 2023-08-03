各大百貨跟進颱風假 微風台北6店今暫停營業 09:142023/08/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微風台北6店今（3日）暫停營業。（微風提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卡努颱風愈晚雨勢愈強，北北基各大百貨也陸續宣布暫停營業，微風宣布，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站8月3日全天暫停營業；微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。 高雄SOGO開防颱第1槍 27日暫停營業 未有其他百貨跟進 杜蘇芮雨勢驚人 花蓮東大門夜市暫停營業 北市放颱風假 百貨公司暫停營業一次看 #微風 #暫停營業 #百貨 #各大 #跟進 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東颱風假百貨公司湧人潮 業者：跟假日一樣多人 16:312023/07/27 生活 環球百貨4店今暫停營業 橋村炸雞照常賣 開店時間曝 09:362023/08/03 生活 迎父親節！百貨人氣餐廳8成滿以上 2種類最受歡迎 20:242023/07/31 生活 颱風強風豪雨影響 遠百花蓮店宣布27日暫停營業一天 11:042023/07/27 財經 入夜風雨漸強 高雄多家百貨提早晚間9點打烊 20:212023/07/27 生活 風雨擴大再次停班停課 SOGO高雄店7／28暫停營業 11:482023/07/28 生活 卡努颱風來襲 新光三越台北7店、遠百雙北3店8／3暫停營業 08:542023/08/03 生活 百貨化妝品節高端香氛需求夯 全台首發店登場 19:192023/07/27 生活 卡努風雨越晚越強 京站宣布8／3暫停營業 08:562023/08/03 生活 知名燒肉「牛角」加盟店爆停業 遠東百貨直營四店正常營運 16:052023/07/25 生活 《國際產業》輝達推「閹割版」AI晶片 超微搶占陸市：會跟進 11:282023/08/02 財經 杜蘇芮轟南台 高雄SOGO暫停營業、部分百貨午後開店 13:372023/07/28 財經 邁泉豬排、胡椒廚房代理商驚傳倒閉 台北101美食街兩櫃暫停營業 15:462023/07/25 生活 父親節搭暑期商機 10米寬暴龍、波力互動展引親子朝聖 19:292023/07/26 生活 菲律賓財長：沒必要跟進Fed升息 11:342023/07/31 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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