2024總統大選局勢多變，鴻海創辦人郭台銘的動向引人注目。對此，民眾黨參選人柯文哲直白表示，郭若表態參選，自己和國民黨參選人侯友宜、郭本人都會掛掉，等於是保送民進黨參選人賴清德。

柯文哲昨（2）日在節目《蔡正元來挑戰》接受前立委蔡正元專訪，他直言郭出來選，百分之百會讓賴清德當選，其他三個人都會掛掉，現在就是比誰「憋氣」憋得久

除此之外，柯文哲還驚爆郭早先跟他去金門「海誓山盟」，但最終結果卻讓他嚇壞了。柯文哲說，他跟郭到海邊看月亮，結果對方第二天卻說，前一天晚上喝酒醉了、忘記了，「真的是裝肖仔，一次就嚇到，現在想到那幕就害怕，我真的是涉世未深。」他更自曝，甚至和妻子陳珮琪都沒去過海邊。

而提到國民黨主席朱立倫日前喊出「執政大聯盟」，柯文哲則說，目前沒跟朱本人談過，只有幕僚與幕僚之間有聯絡。

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