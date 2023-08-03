中颱卡努逼近東北部，中央氣象局將新北、台北、基隆、宜蘭納入陸警範圍，4縣市今天也停班停課；卡努暴風圈預估今下午接觸北海岸及東北角陸地，颱風中心深夜至明天清晨最接近台灣，4縣市明天是否還會放颱風假？氣象局表示，今入夜後風力還會增強，甚至持續至明天清晨，「剛好在交界點，尊重縣市政府的判斷。」

氣象局預報員徐仲毅指出，卡努今天上午8點位在台北東北東360公里海面上，緩慢朝西前進，由於目前導引氣流不明顯，移動速度緩慢，且會出現不規則的路徑，預估下午後暴風圈會接觸陸地。

徐仲毅表示，颱風今深夜至明晨最接近台灣，明白天颱風才會逐漸遠離；至於北北基宜明天是否再放一天颱風假，徐仲毅說，今天風力預測，台北市、新北市、基隆市及宜蘭市都會區陣風都在8至9級，基隆北海岸容易有10至11級強陣風；今晚至明天清晨風力持續，白天後隨著颱風遠離，風力逐漸轉小，剛好在一個交界點，要尊重各縣市政府的判斷。