台股AI概念股本周出現下殺，緯創與廣達三天內吞了2根跌停，累積跌幅超過2成，周三再有壞消息傳出，超微（AMD）財報沒有太令人驚豔的表現，不被市場買單，股價重挫逾7%，此事是否影響台股明（4日）走勢備受關注，分析師也針對超微的狀況示警，若AI沒有辦法兌現在財報上，現在的股價有點過高。

緯創與廣達今年出現翻了數倍的驚人漲勢後出現反轉，緯創三天狂殺近25%，股價從157元跌至121.5元；廣達也下跌逾2成，從264.5元摔至213.5元，目前尚未出現止跌跡象，市場也關注7月財報是否能符合市場預期，最晚要在10日前公布7月營收。

然而，AI指標股之一的超微周三出現重挫，暴跌逾7%收在109.35美元，市場分析機構Bernstein分析師擔心超微對於人工智慧的野心超過實際表現，「除非真的能夠反映在數字上，不然我們很擔心估值依然過高，目前超微股價有點過高。」

評級機構Summit Insights Group分析師Kinngai Chan則表示，投資者給了超微機會，希望能從人工智慧中獲得更多利益，但現階段呈現多空交雜的狀況，「牛市支持者希望超微能成為下一個領導股，但熊市則會說，讓我看到財報，我相信人工智慧是炒作。」

受到卡努颱風侵襲，台北市停止上班上課，台股3日休市一天，如果明天台北市繼續放颱風假，就會等到7日才會開盤。