機車駕駛與小客車駕駛發生行車糾紛。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

樓姓男子渾身酒氣騎車時，疑因不滿被小客車刻意繞過他往前開，與駕駛發生口角衝突，2人下車後爆發拉扯，樓男甚至還持刀傷人，被趕到場的員警壓制。但他也不願配合酒測，不僅被依拒測摯單告發，也被依傷害、恐嚇、妨害自由等罪移送偵辦。

35歲的李姓男子3日凌晨2時許，駕駛自小客車行駛中安路往大寮方向行駛，行經中安、明聖街口，發現63歲樓姓男子騎機車時，搖搖晃晃，因此繞過他往前開，未料停等紅燈時，李男開窗抽煙，疑不滿被李男超車的樓男便騎車上前，雙方發生口角衝突。

小港分局桂陽派出所獲報趕到場，2人相互拉扯中，樓姓男子手上還持一把刀，過程中劃傷李男，造成李男手臂受有輕傷，警方先搶下凶器壓樓男並逮捕，樓男渾身散發酒味，但他卻拒絕酒測，警方以拒測摯單告發，並依傷害等案現行犯逮捕，帶返所偵辦。全案依傷害、恐嚇、妨害自由等案移請高雄地檢署偵辦。

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