士林10米路樹遭強風吹倒 影響三車道幸無人傷 09:232023/08/03 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市士林區文林路685號前今3日8時許發生路樹倒塌。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今3日8時許，台北市士林區文林路685號前路樹倒塌，現場一顆高10公尺的路樹不敵強風被吹倒，現場影響三線道，只剩一線道(往北)可通行，警方獲報到場交管，並通知公園處處理，所幸沒有造成人員受傷。 路樹倒伏壓壞車輛 台南民代要求市府協助聲請國賠 杜蘇芮颱風過境強風來襲 彰化路樹倒塌違停車遭砸 新店資源回收場大火竄濃煙 70名打火兄弟趕赴現場救災 #現場 #樹倒 #台北市士林區 #文林 #68 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風後小港路樹倒壓傷2人4車 高市府回應理賠事宜 14:212023/07/29 生活 南投避暑勝地溪頭驚傳火警 大學池販賣部遭大火吞噬 22:322023/07/30 社會 劉青雲主動留鬍子扮型男毒販 用這招抵抗現場40度高溫 16:072023/08/01 娛樂 柯文哲台南「選哲之友會」成立 現場驚見2位民進黨地方要角 21:012023/08/01 政治 台南民宅深夜火警 6住戶驚險逃生 警消搶救13分鐘撲滅 08:332023/08/03 社會 颱風遠離 高雄今又有路樹倒塌！壓傷2人4車損壞 09:162023/07/29 社會 豪雨影響大樹倒塌壓斷電線 高雄桃源區620戶停電中 10:182023/07/27 生活 北市社子颱風夜傳惡火 百坪鐵皮建物遭燒毀 08:372023/08/03 社會 杜蘇芮吹垮大樹倒插入屋 「信義區」住戶嚇醒 17:222023/07/28 社會 竹縣關西鳳水溪汙染案 環保局3日再赴現場確認清汙工作 19:302023/08/02 生活 爬過全球高樓！極限運動家摔下香港68層豪宅 死前拍窗求救 09:242023/07/31 國際 台中豪雨太驚人！路樹壓毀小客車 當地慘況曝 19:032023/07/29 生活 《期貨》台指期開盤下跌68點 金電盡墨 08:582023/07/28 財經 杜蘇芮強風來襲 台南逾4萬戶停電 尚有4137戶搶修中 09:092023/07/28 生活 蕭亞軒親赴李玟香港告別式「現場哭到崩潰」道別偶像 16:582023/07/31 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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