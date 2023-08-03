新北市長侯友宜獲國民黨徵召選總統後民調低迷，令不少曾經看好他的人大感意外。前立委沈富雄歸納出三大原因，並認為目前罵侯最厲害的是國民黨而非民進黨，而此舉不但將侯搞死，也把黨搞死了。

沈富雄今（3）日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問，並針對侯友宜民調在徵召後掉下來一事進行分析。沈富雄首先指出，侯友宜個性樸拙，但若是國家元首的選舉，民眾要的不是「好好做代誌」，而是要給期待、給方向，讓大家對未來有期許。沈富雄強調，「好好做代誌」不會讓大家感動，團結捍衛中華民國也已是老調，應換個講話方式。

此外，沈富雄表示，第二個問題出在國民黨中央，並點名黨主席朱立倫在戰術、戰略上失能，也玩不過民眾黨主席柯文哲。第三個問題則為國民黨文化，沈富雄強調，國民黨有74年歷史，除了馬英九執政時的8年有迴光返照，其他66年皆一路衰敗。

沈富雄進一步表示，國民黨包括侯友宜、江啟臣等多數人是好人也很本土，但卻被一群相對少數、非主流的人在黨內搗蛋。沈富雄說這群人在地方選舉不會出面，但在全國性選舉就會跑出來並分成各種派別，因此侯友宜在選新北市長跟選總統，才會有這麼大的差別。

「侯友宜有這麼糟糕嗎？」沈富雄提到，民進黨剛開始也怕死侯友宜，因為好幾次選舉都慘敗在侯手裡，但現在已成誰都不怕侯，且罵侯最厲害的國民黨自己，而這樣的結果不僅把侯搞死，也把自己的黨搞死。