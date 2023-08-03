小兒科醫師柳雱邁分享，他剛開業的時候，曾經收治過一起流感重症個案，一名女高中生因為咳嗽、流鼻水與微燒的症狀來看病，期間都很有精神，能跟同學們打鬧，沒想到當天晚上就出現意識混亂的狀況，送到急診發現是流感重症併發急性腦炎，後來雖然躲過了死神召喚，但卻留下嚴重後遺症，連翻書的力氣都沒有，必須要仰賴媽媽推輪椅陪同上課，最後才勉強完成學業。

柳雱邁日前在臉書上分享，最近有位媽媽帶孩子來就診，主動要求做流感快篩，詢問才知道，原來最近一例流感重症死亡的兒童個案就是她的親戚，讓她嚇壞了。那例個案在7月中旬出現呼吸道症狀、40度的高燒，發病隔天出現意識不清、步態不穩的症狀，送急診篩出是A型流感，照電腦斷層發現有急性腦炎，收治到加護病房，後來因為病程進展快速，出現了壞死性腦炎，發病僅4天就過世。

柳雱邁表示，他剛開業也曾收治過一起流感重症個案，記得一位女高中因咳嗽、流鼻水與微燒的症狀來看病，期間都蠻有精神，還可以跟同學聊天打鬧，感覺就只是感冒了而已，不料隔幾天卻收到學校來電，說女學生住進加護病房了，情況不太好。

柳雱邁指出，女高中生看病回家以後，就出現意識混亂的狀況，送到某區域醫院急診後又隨即被轉診送到某醫學中心，流感快篩陽性，電腦斷層研判為流感重症併發急性腦炎。在加護病房住了很長一段時間，幸運躲過死神召喚，但卻留下了嚴重的神經學後遺症，出院後在家休養數月才重回學校，且需要仰賴媽媽推輪椅、陪同上課。

柳雱邁表示，那位女高中生腦炎之後，產生了嚴重的後遺症，當時連翻書的力氣都沒有了，在艱困的情況下勉強完成高中學業。這是他從醫生涯中慘痛的一個經驗，提醒大家，如果有呼吸道相關症狀合併高燒、酸痛、倦怠等類流感症狀，請儘速就醫，如果可以也請打疫苗預防。