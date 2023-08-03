香港無線新聞主播林婷婷，擁有甜美外貌及精通五種外國語言能力，人氣直線攀升，是許多人心目中的女神，不過親民的她近來答應與男粉絲合照時，對方竟直接把手放在她的肩上，引起網友熱議，而該男身分被起底後，被發現曾與多名女主播貼身合照，還疑似觸碰女方胸部，似乎是一名「性騷慣犯」。

林婷婷在電視台外被男粉絲捕獲，她親切地答應與對方合照，沒想到男粉絲竟直接將手放在林婷婷的肩上，林婷婷察覺異狀後，疑似假裝撥頭髮，想藉此撥開對方的手，不過仍沒有奏效，但她全程依舊對著鏡頭保持甜美微笑，照片在網路上瘋傳後，引起網友熱議，甚至有人起底該名男粉絲身分，似乎是一名「性騷慣犯」。

林婷婷與男粉絲合照，沒想到對方直接將手放在她的肩上，疑似伸出鹹豬手。（圖／臉書）

許多網友挖出他過往與多名女主播的合照，只見他不會刻意保持距離避嫌，反倒直接與女主播近距離肢體接觸，不僅把手放在對方肩上，其中一張還疑似觸碰到對方胸部，甚至還有主播被他的舉動嚇到花容失色，對象包括TVB主播孫雪祺、亞視主播曾子晴，甚至是ViuTV主播溫穎琦等人，都曾是他下手的目標。

對此，網友紛紛留言怒斥：「手放在別人肩上，正常嗎」、「這小子是慣犯，不只一個女主播上當」、「這些追星佬真的很變態」、「這傢伙在追星界好岀名，專門集郵合影」、「觸摸完這隻手應該要消毒幾天」。