日本桌球天后福原愛先前陷入外遇疑雲，使她的形象跌落谷底，日前江宏傑更大動作召開國際記者會後，福原愛被爆出職業桌球隊所屬公司的社外董事一職早已遭除名，如今傳出她將出任日本仙台市的第7任觀光大使，令外界相當震驚，日媒更爆料她背後有藝界大佬周防郁雄撐腰。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，福原愛原職業桌球隊「琉球Asteeda」所屬公司的社外董事職務已遭除名，對此，該公司上月27日曾回應，福原愛6月底已經退任，但福原愛目前仍有擔任青森大學的客座副教授與世界桌球職業大聯盟日本區的總經理。

然而，綜合日媒報導，日本宮城縣官網傳將再找福原愛擔任觀光大使，且時間長達兩年，消息曝光後，日本多數網友認為，先前官網曾表示，欲推廣仙台市魅力並提升城市形象，如今找福原愛擔任觀光大使，似乎有些不妥。

此外，報導中還提到福原愛是如何試圖操控媒體，更推測福原愛之所以可以在形象重創的情形下，仍有許多工作邀約，是因她背後似乎有Burning Production的藝界大佬周防郁雄撐腰。