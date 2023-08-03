Stuck With Low Pay, How Taiwan’s Young Graduates Cope With High Costs | Asia’s Stuck Generation

台灣的低薪問題讓「買房」成為許多人心中的夢想，有外媒就針對此狀況製作了約25分鐘的專題報導，並以珍珠奶茶的購買量來形容台灣薪水，影片上傳到YouTube僅5天就有超過50萬點閱，讓PTT鄉民全都反串狂酸「哪來的中共同路人，民進黨執政沒這問題」。

新加坡媒體《CNA》（亞洲新聞台）日前針對台灣低薪、北漂、高房租、高房價及教育政策等議題製作專題，來台訪問數名年輕人的日常與工作生活，有人在台北上班卻因為房租問題選擇住在桃園，每天至少要花3小時的通勤時間，也有人提到至少要拿出收入的三分之一來租房，否則就只剩下一些看起來像是鬧鬼或是曾經發生凶殺案的物件可以選。

報導提到，25至34歲的台灣年輕人中，超過半數擁有大學文憑，比例比美國還要高，被認為是企業壓低薪水的原因之一，因為有太多其他人可取代；此外，因為台灣以珍珠奶茶聞名國際，該報導也特別將薪水轉換成可以購買的珍奶數量，指出雖然台灣的薪水有在調漲，但卻遠遠跟不上物價，2012年的平均薪水約可購買1097杯珍奶，但2022年的平均薪水卻只能購買約853杯。

該報導被PTT網友分享後火速引起討論，許多人反串狂酸「經濟有史以來最好，外國哪個媒體在那帶風向」、「勞工是心中最軟的一塊好嗎」、「 年輕人自己不努力，黨明明做得很棒很好」、「中共同路人喔，民進黨執政沒這問題」、「才145萬訂閱，這是什麼野雞媒體」。