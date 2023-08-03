據美國之音報導，美國國防新聞網站國防博客（Defence Blog）當地時間8月2日刊文說，中國新型隱形戰機殲-20即將進入量產，預計每年可生產100架，大大超過了外界的預期。

文章的標題是〈中國增加了殲-20隱身戰機的生產〉，作者是國防博客的資深記者科爾頓·瓊斯（Colton Jones）。文章引用分析師里克·喬伊（Rick Joe）在英文政治刊物《外交家》雜誌上發表的文章說，到2023年年底，中國殲-20戰機的年產量可能達到每年100架，並在2024年輕鬆達到這個目標。

喬伊估算，2022年中國已交付的此款戰機大約為70架。估計中國已經生產的殲-20數量在200到250架之間。生產殲-20戰機的是中國成都飛機公司。

報導稱，如果喬伊的估算準確的話，目前中國擁有的殲-20數量可能已經超過美國的F-22（187架）。喬伊表示，之前外界估計殲-20戰機數量超過美國F-22將要等到2027年之後，顯然，中國軍方提前4年實現了這一目標。

中國官媒報導，自2011年殲-20首飛以來，以及2017年該型飛機列裝以來，它已經在全大陸五大戰區都投入使用。

殲-20是中國最先進的國產隱形戰機。它的主要武器艙可以攜帶至少四枚PL-15導彈，而在不使用外部掛架的情況下，可以在兩個側面武器艙內攜帶兩枚PL-10近程戰鬥導彈。

長期以來，外界習慣將殲-20與世界最先進的隱形戰機F-22和F-35進行比較。中國的軍事評論員大多認為，殲-20在除發動機之外的幾乎所有指標上都超過了F-22和F-35。

2017年《戰略與國際問題研究中心》（Center for Strategic and International Studies）的中國力量項目的一份報告稱，新的中國發動機將使殲-20具有「低超巡航」能力，這意味著它們可以以超音速飛行較長時間。

報導引述科爾頓·瓊斯表示，美國專家一直認為，殲-20無法與美國的隱形戰鬥機相媲美，但美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth·Wilsbach）在2022年表示，在東海上空遭遇美國F-35時，殲-20給人留下了深刻的印象。

美國軍艦和戰鬥機一直在爭議水域巡邏，行使「自由航行」權利，挑戰中國對南海的主權聲張與控制行為。中國提出的幾乎覆蓋全部南海的「九段線」說法遭到了周邊幾乎所有鄰國的反對。美國為維護南海、東海的自由開放而持續進行的巡航行動引起北京的不滿，中國軍機或軍艦與美軍的摩擦和對抗時有發生。

一般認為，殲-20由於誕生較晚，因此在航電系統設計理念、系統結構和許多具體的航電設備方面與F-35大體相當，但優於F-22。但也有許多人認為，F-35的EODAS具有三頭六臂的能力—-空／地探測、目標指示、導彈打擊、導彈攻擊警告、飛行導航和穿透地板的能力，明顯優於殲-20。

此外，一些專家認為，F-22的年齡雖然比殲-20老的多，但它的隱身技術仍然優於殲-20。這一優勢在實戰中具有非常重要的作用。