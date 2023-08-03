美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天說，美國債信評等遭惠譽（Fitch）降級是「完全不合理的」，對主要信評機構在華府再度陷入債限僵局後第2度調降美國信評提出批評。

昨天，惠譽將美國信評從AAA調降到AA+，讓這個全球最大經濟體喪失頂級債信評級，引起白宮與財政部強烈反彈。

惠譽今天表示，由於美國聯邦債務負擔與日俱增，政府「治理日漸惡化」，導致多次因為債限問題陷入僵局，惠譽據此調降美國債信評等。

但葉倫在維吉尼亞州一場活動上說：「在我們眼見美國經濟表現強勁下，惠譽的決定令人困惑。」

法新社報導，葉倫提到美國經濟自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦，就業市場強勁且通貨膨脹降溫，強調財政責任是她與總統拜登的優先要務。

她說，「到頭來，惠譽的決定不會改變我們所有人已知的事實」，包括瞭解「美國公債仍是全球最卓越的安全與流動資產」。

但惠譽一名高階主管今天告訴CNBC，如果尋求讓債信評等調升，華府必須解決債限僵局再度重演的狀況，並為持續擴大的財政問題找到「長期」解決辦法。

惠譽主管佛朗西斯（Richard Francis）受訪時說：「我們看到過去20年來（美國）治理能力日漸惡化。」

他強調的因素包括1月6日事件，即2021年川普支持者闖入國會，以阻撓對手拜登勝選認證。

他又說，其他因素包括「圍繞債限問題而持續採行的邊緣政策」，還有共和黨人與民主黨人沒有能力針對社會安全和聯邦醫療保險（Medicare）計畫協商出「有意義的長期解決方案」。

雖然美國經濟目前未如預測般即將下滑，但惠譽談及關注的基本面時，佛朗西斯表示進入或避開衰退「真的不會有所改變」。佛朗西斯說，這也沒有讓債務穩定下來，或解決治理問題。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120803