華南美國商會近日發表調查報告顯示，在華南地區的美資企業對投資營運的信心跌至從2020年起的最低點。該商會針對185所美國企業進行問卷調查，結果發現只有60％的受訪企業對中國大陸增長前景表示「樂觀」或「少許樂觀」，跟2020年時同一調查所得出的84％結果相去甚遠。

美國之音報導，這項調查於今年5月4日至6月21日進行，目的是評估中國大陸從去年底突然宣布放棄新冠病毒清零政策，對在中國的美國企業帶來什麼影響。雖然有92％的受訪企業表示已從新冠疫情局部或完全回復過來，可是仍然只有不到一半的受訪企業在今年第1季收入有所增長。

另一方面，31％的受訪企業表示，由於原本預期中國大陸在2023年會延續清零政策，所以他們在去年下半年減少和取消了不少訂單，儘管清零政策在2022年末突然結束，現在的經濟狀況跟疫情結束的時候相比有所轉好，可是這些企業卻由於去年取消訂單而收入還是減少了。

與此同時，只有32％的受訪企業表示計畫在中國大陸增加投資額，更只有2％的受訪企業表示計畫在中國大陸增加超過2.5億美元投資額。

中國大陸近期經濟數據低迷，為了改變經濟困境，發改委在7月推出民營經濟31條，內容包括優化民營經濟發展環境、強化法治保障、引導完善治理結構和管理制度等。但在北京交通大學經濟管理學院教授趙堅看來，這些政策對刺激投資沒什麼大作用。

趙堅表示，所謂的民營經濟31條對留住外資沒有什麼幫助，那些只是針對國內民企的政策而已。「整個氣候都不利投資，中美關係更是影響投資意欲，導致制約貿易的障礙變得很多」。