知名Youtuber咪妃擁有甜美臉蛋跟火辣身材，加上平時喜愛騎重機，被粉絲封為「重機女神」，她於2021年閃婚並於隔年8月生下女兒「李小恩」，如今正努力學習當個新手媽媽。豈料，近日她卻自曝大腿根部長出紅疹，經醫生檢查後告知她：「這輩子都不會好，沒救了」。

咪妃近期透露產後3、4個月，大腿根部靠近屁股位置突然開始長出顆粒，且逐漸蔓延至小腿，她趕緊就醫被醫生告知這是「毛囊角化」且無法根治，「這輩子都不會好，沒救了」，但她不放棄就開啟了為期半年的抗戰，求助了多種醫美、保養品，甚至搜尋了許多偏方，為此繳了上萬學費，雖然病況稍微穩定，但只要稍微怠惰沒擦乳液，症狀又再度浮現。

咪妃分享自己產後得了毛囊角化。(影片來源/咪妃 Youtube)

咪妃透露自己過去期望自己想當辣媽，但看到滿腿的紅點，治療初期沒看見成效，感到相當自暴自棄，連運動都沒有動力，而她也坦承自己每張大腿照，都是她精心修圖「磨了一層皮」才敢發到社群平台上，當時每天都很焦慮，「變得很討厭自己」，也不明白為什麼會這樣。

咪妃歷經了半年以上的治療，現在情況復原良好，她也可以大膽穿上比基尼展現曼妙身材，同時，咪妃決定分享自己的經驗，整理出相關辦法與資料，希望能夠幫助其他相同症狀的病患，她也強調任何方法建議先諮詢過醫生，避免再次傷害肌膚。