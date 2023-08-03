一名男子表示，近日晚上10點半騎車行經北市內湖大湖公園，發現路燈微弱、人車稀少，外送平台也幾乎沒有餐廳可以叫宵夜，問「內湖是不是沒什麼人住？」貼文引發網友吐嘈，指內湖很多房子都不在主幹道上，尤其是他經過的大湖公園那帶，房價高得嚇人。

原PO昨（2）日於PTT八卦版指出，周（7月30）日在內湖美麗華看完電影，約是晚上10點半左右，騎車行經大湖公園，整個內湖路人車稀少，路面燈光昏暗顯得有些詭異，再打開外送平台查看，發現只有2間鹹酥雞可以外送。

反觀其他地區的路上，晚上都是燈火通明，想吃宵夜也有許多店家可以選擇，原PO好奇問「內湖是不是沒什麼人住？」

貼文讓網友全噓爆，「內湖人口不少好嗎？」、「內湖住宅區很多在巷子裡啦」、「你在跟我開玩笑？內湖算是台北市各區人口算多的了」、「內湖住宅都不在主幹道上」、「周日晚上當然沒人，很多店都休周日」、「港墘那邊明明超多人」。

另也有人提及大湖公園那帶房價相對高，甚至有獨棟的透天厝，「大湖公園的山邊那個區域是相對貴的地方」、「大湖公園那邊很貴喔！有獨棟的，一間大約要一億」、「大湖公園就內湖的貴族區，方圓兩公里內沒半家飲料店、宵夜店，連平價餐廳都很少，北邊山坡上一堆別墅社區，隨便一棟都億起跳，根本不是內科仔住得起的地方」。