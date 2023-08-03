現代人怕營養素缺乏，會補充多種保健品，但醫師表示，藥補不如食補，醫界早已證實，食用富含胡蘿蔔素的蔬菜，可降低某些癌症的風險，但有研究發現，吞服胡蘿蔔素的藥丸，反而會增加罹患肺癌的發生率，且胡蘿蔔素藥丸可能提高罹患侵略性攝護腺癌機率。

美國芝加哥榮民醫院心臓加䕶病房前主任謝安民在其臉書上表示，民眾通常會針對身體缺乏的營養素進行補充，例如壞血症患者無法製造維生素C，因此多食用富含維生素C的蔬菜、橘子、檸檬等，可緩解病情。

但他強調，藥補不如食補，最近有研究指出，攝取富含鈣質食物的人，心血管疾病的風險較低，但常吃高單位鈣片的人，動脈管壁上鈣的沉澱較多，即動脈硬化反較為嚴重。

他並表示，曾有研究發現，多吃蔬菜（特別是富含胡蘿蔔素），有可能降低某些癌症的罹患風險，但之後的研究發現，直接吞服胡蘿蔔素藥丸，不只無防癌效果，且有抽菸習慣者吞胡蘿蔔素丸後的肺癌風險反而增加。另有研究指出，胡蘿蔔素藥丸可能提高罹患侵略性攝護腺癌機率。

謝安民表示，上述研究的學者認為，這是因為胡蘿蔔素藥丸的濃度會比食物高，且在人體中增加過快，而此現象未必對健康有益。此外，蔬菜除了胡蘿蔔素外還有其他有益成份，是為藥丸所缺乏、但對健康相當重要的元素。