Domingo Germán se sometió voluntariamente a la lista restringida para tratar abuso de alcohol.

En esa lista, jugador no cobra ni acumula tiempo de servicio. Puede ser sustituido en el roster, pero club conserva control cuando regrese.

Suerte a Domingo y ojalá regrese pronto. pic.twitter.com/Krr5lXpw6N — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) August 2, 2023

本季風光投出大聯盟史上第24場完全比賽，洋基先發投手赫曼（Domingo German）再次因場外問題成為新聞焦點，洋基3日發布官方聲明，赫曼自願接受酒精成癮的住院治療，洋基將會把他放進限制名單。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）沒有透露詳細原因，只提到這是赫曼過去始終都會碰上的問題，預計他本季將會提前報銷，「這是非常嚴重的問題，影響了我們很多人，必須得正面解決它，希望這次的處理可以讓他受益匪淺，這些治療場所是提供他解決問題的重要工具。」

30歲的赫曼本季跌宕起伏，季初因使用外部物質遭禁賽10場，也曾在一場比賽狂丟10分，不過6月28日面對運動家，赫曼連續解決27個人次，完成大聯盟史上第24場完全比賽，此後5場出賽風光不再，一共吞下2場敗仗，27.1局中丟掉14分責失，3日又因酒精成癮接受住院治療。

2019年赫曼還因為涉嫌對當時女友、現在的妻子家暴，被大聯盟禁賽81場，凱許曼相當擔憂赫曼及其家人狀況，「赫曼無疑是洋基大家庭的一員，我們會幫助他並為他祈禱。」

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