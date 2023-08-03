本季風光投出大聯盟史上第24場完全比賽，洋基先發投手赫曼（Domingo German）再次因場外問題成為新聞焦點，洋基3日發布官方聲明，赫曼自願接受酒精成癮的住院治療，洋基將會把他放進限制名單。
洋基總管凱許曼（Brian Cashman）沒有透露詳細原因，只提到這是赫曼過去始終都會碰上的問題，預計他本季將會提前報銷，「這是非常嚴重的問題，影響了我們很多人，必須得正面解決它，希望這次的處理可以讓他受益匪淺，這些治療場所是提供他解決問題的重要工具。」
30歲的赫曼本季跌宕起伏，季初因使用外部物質遭禁賽10場，也曾在一場比賽狂丟10分，不過6月28日面對運動家，赫曼連續解決27個人次，完成大聯盟史上第24場完全比賽，此後5場出賽風光不再，一共吞下2場敗仗，27.1局中丟掉14分責失，3日又因酒精成癮接受住院治療。
2019年赫曼還因為涉嫌對當時女友、現在的妻子家暴，被大聯盟禁賽81場，凱許曼相當擔憂赫曼及其家人狀況，「赫曼無疑是洋基大家庭的一員，我們會幫助他並為他祈禱。」
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